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華航財報／上半年每股賺1.08元 淨利與EPS均創同期次高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
中華航空示意圖。聯合報系資料照
中華航空示意圖。聯合報系資料照

華航空（2610）7日公告115年上半年財報，合併營業收入新台幣1,208.15億元，創歷史新高；合併營業淨利91.01億元，稅後淨利65.82億元，每股盈餘（EPS）1.08元，淨利及EPS創歷年同期次高。華航第2季合併營收638.18億元，稅後淨利14.13億元。

今年上半年雖受中東戰事牽動國際油價影響營運成本，惟客貨運市場維持良好動能。適逢農曆春節及春假等連續假期，加上部分國際旅運需求改採亞洲直飛歐美等，客運持續熱絡，上半年客運收入達702.44億元，較去年同期增加67.09億元，成長10.56%，創下歷年最高佳績。華航下半年持續交付新機擴充運能，包含A321neo、A350-900與787新機隊引進，優化航網布局，提升整體機上服務。

貨運方面，在全球AI基礎設施建置需求帶動下，運量及運價同步提升，今年上半年貨運收入401.79億元，較去年同期增加80.07億元，成長24.89%。展望下半年，AI、半導體及資通訊相關產品運送需求穩定，華航密切關注全球供應鏈動態與積極爭攬加包機與高價貨源商機，同時掌握國價油價走勢，以因應調整燃油附加費與運價，保持營運彈性及創造整體收益表現。

華航 財報 EPS

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