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麗清財報／第2季虧損2,222萬元 上半年EPS -0.86元
麗清（3346）公布2026年第2季營收為19.20億元，季增13.30％，稅後淨損2,222萬元，每股稅後虧損0.19元；因去年同期受新台幣兌美元劇烈升值產生業外匯兌損失，本期在匯率相對持穩下，帶動本季虧損幅度優於去年同期表現。累計2026年上半年營收36.14億元，稅後淨損1.03億元，每股稅後虧損0.86元。
麗清並公告2026年7月營收6.07億元，年減13.4%，華域視覺、海拉、廣州小糸等主要Tier 1客戶對LED車燈模組拉貨動能持續增溫，加上北美頭燈控制器出貨表現穩步回升，帶動7月營收成長；累計2026年1至7月營收為42.21億元，年減15.93％。
今年以來麗清採取業務接單利潤優化策略，並積極布局人形機器人相關應用，作為集團中長期第二成長曲線，未來麗清將以車用LED車燈模組與控制器本業為基礎，結合機器人關節控制模組等新應用布局。
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