玉晶光營收／7月24.22億元、年增1.63% 為半年來新高

光學鏡頭廠玉晶光（3406）7日公布7月營收24.22億元，月增39.28%，年增1.63%，為半年來新高。玉晶光表示，7月進入傳統旺季，光學鏡頭需求升溫，但後續營收仍視客戶實際下單狀況。

玉晶光累計今年前七月營收142.45億元，年增14.2%。玉晶光表示，今年7月營收年增幅不大，主要係因去年VR鏡片模組仍有一定的出貨比例，今年則不多，單以手機鏡頭來看，今年7月則有明顯增加，此外其他領域的新產品也已送樣給客戶認證，就等客戶端後續發展。

玉晶光為高含金量的蘋概股，法人看好，受惠iPhone 18新機即將亮相，為玉晶光下半年營運成長動能添翼。

此外，玉晶光也挾高精密光學元件及自動化等優勢，切入共同封裝光學元件（CPO）應用。玉晶光董事長陳天慶日前表示，玉晶光以精準對位平台為定位，聚焦V溝（V grooveV）、光纖插芯（MT Ferrule）超穎透鏡Metalens、光纖陣列單元（FAU）、微透鏡陣列（MLA）、模造玻璃（MG）及稜鏡等關鍵零組件，其中V溝、稜鏡及插芯已於5月底送樣，未來CPO的資本支出會愈來愈大。

玉晶光總經理郭英理預期，2026年的CPO仍在試產，預期從2027一路到2030年穩定前行，這個趨勢是對的，但不會這麼快。玉晶光看好「光進銅退」進入CPO時代，微縮與高精度光學元件成為關鍵技術，玉晶光以既有光學優勢，跨足CPO應用，開拓營運下一階段新成長引擎。