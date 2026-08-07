倍力財報／上半年獲利0.67億元 EPS 3.10元逼近去年全年水準

資訊軟體服務公司倍力資訊（6874）公布2026年上半年財報，稅後淨利0.67億元，相較去年同期大增49.4％，並寫下同期新高，上半年獲利表現已經逼近去年全年水準，成功繳出亮眼成績單。

倍力資訊公告上半年財報，合併營收為13.47億元，較去年同期成長51.2％；營業毛利1.61億元、年增29.4％，毛利率為12％，營業利益0.86億元、年增38.5％，營業利益率為6.4％，稅後淨利0.67億元、年增49.4％，每股純益3.10元。

倍力資訊表示，公司以企業財務長與永續財會流程為核心，透過自有軟體、代理產品及專業服務，擴大「財務報告書解決方案」、「碳管家」及「S管家」三大產品布局，並以市場上唯一整合財報、碳盤查與永續揭露的三合一解決方案，協助上市櫃企業一次完成資料收集、勾稽、覆核及報告書產出，高效率完成年度財報與永續專章揭露的法遵任務。

倍力資訊董事長許金隆表示，財務報告書解決方案可整合集團財務資料、內部交易沖銷、附註收集、工作底稿勾稽及財報編排，並透過API串接不同品牌ERP，無須更動企業既有系統即可導入。目前已累積450多家上市櫃集團客戶，約占全台上市櫃公司四分之一，客戶數持續維持雙位數年成長。

在永續揭露方面，IFRS永續揭露準則將自2026年起分階段適用，2026年由資本額100億元以上上市櫃公司率先適用，2027年擴及50億元以上未達100億元企業，2028年涵蓋所有上市櫃公司。IFRS永續揭露準則要求上市櫃企業的永續專章須與財報同步於會計年度終了後75天內完成揭露，實際可供企業盤點、整併及覆核資料的組織碳盤查時間將大幅縮短，導入AI賦能自動化工具已成為企業如期申報的關鍵。