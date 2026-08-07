樺漢營收／7月164億元創同期新高 在手訂單逾2,500億元

工業電腦大廠樺漢（6414）7日公布2026年7月自結合併營收164億元、月減7.1％、年增55.1％，寫下歷史同期新高。截至目前，樺漢集團在手訂單金額超過2,500億元，涵蓋工業物聯網、智慧軟體與方案，以及智慧工廠與廠務等業務領域，為未來營運提供穩定能見度與成長基礎。

三大事業體部分，樺漢指出，工業物聯網業務受惠於全球實體AI應用解決方案等強勁需求，7月營收呈現強勁雙位數增長。智慧軟體與方案受到供應鏈不順影響，7月營收呈現小幅衰退。智慧工廠與廠務則持續受惠於北美等地半導體高科技廠務工程進度推進，帶動整合系統及自動化供應系統等業務成長，7月營收呈現倍數年增長。

樺漢表示，集團在工業電腦、邊緣運算、工業軟體、系統整合及全球製造服務的完整布局，並建立從AI基礎設施、Edge AI到Physical AI解決方案的完整價值鏈，並持續深化ESaaS發展策略，整合集團全球技術與產業資源，協助客戶推動數位轉型與智慧化升級。

展望未來，樺漢將持續提升AI、軟體與解決方案業務占比，透過自主研發、策略聯盟及併購整合，擴大高附加價值業務規模。隨著全球企業加速導入AI與智慧化應用，集團可望受惠於Physical AI與產業AI市場長期成長趨勢，持續優化營收結構與獲利品質，推動企業價值長期成長。