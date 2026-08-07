聽新聞
0:00 / 0:00

樺漢營收／7月164億元創同期新高 在手訂單逾2,500億元

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
工業電腦大廠樺漢。聯合報系資料照
工業電腦大廠樺漢。聯合報系資料照

工業電腦大廠樺漢（6414）7日公布2026年7月自結合併營收164億元、月減7.1％、年增55.1％，寫下歷史同期新高。截至目前，樺漢集團在手訂單金額超過2,500億元，涵蓋工業物聯網、智慧軟體與方案，以及智慧工廠與廠務等業務領域，為未來營運提供穩定能見度與成長基礎。

三大事業體部分，樺漢指出，工業物聯網業務受惠於全球實體AI應用解決方案等強勁需求，7月營收呈現強勁雙位數增長。智慧軟體與方案受到供應鏈不順影響，7月營收呈現小幅衰退。智慧工廠與廠務則持續受惠於北美等地半導體高科技廠務工程進度推進，帶動整合系統及自動化供應系統等業務成長，7月營收呈現倍數年增長。

樺漢表示，集團在工業電腦、邊緣運算、工業軟體、系統整合及全球製造服務的完整布局，並建立從AI基礎設施、Edge AI到Physical AI解決方案的完整價值鏈，並持續深化ESaaS發展策略，整合集團全球技術與產業資源，協助客戶推動數位轉型與智慧化升級。

展望未來，樺漢將持續提升AI、軟體與解決方案業務占比，透過自主研發、策略聯盟及併購整合，擴大高附加價值業務規模。隨著全球企業加速導入AI與智慧化應用，集團可望受惠於Physical AI與產業AI市場長期成長趨勢，持續優化營收結構與獲利品質，推動企業價值長期成長。

樺漢 營收 軟體

延伸閱讀

精誠營收／7月47.44億元、前七月321億元 均創同期歷史新高

富強鑫營收／7月4.43億元年增36.56％ 累計26.98億元年增4％

大世科財報／上半年獲利1.58億元喜創歷史新高EPS 1.58元

汎瑋材料營收／7月1.51億元、年增18.39% 創同期新高

相關新聞

川湖訂單能見度看到2029 百億擴產計畫提前啟動

股后川湖昨（7）日舉行法說會，執行副總王俊強表示，目前訂單很滿，下半年業績可期，能見度看到2029年，「贏的機會很大」；他強調，川湖是最純的人工智慧（AI）股及智慧財產權（IP）股，除了美國休士頓新廠9月量產，並提前1.5年至兩年啟動百億擴產計畫。

外資按讚川湖 目標價15,000

股后川湖半年報、法說會接連報喜，昨（7）日股價跳空漲停，大漲1,010元收11,110元。外資大和資本、瑞銀及摩根士丹利（大摩）證券火速出具最新報告，不僅維持正向評等，且同步調升獲利預估，其中大和資本將目標價大幅上修至15,000元，暫居外資圈最高價。

緯穎上半年賺逾15股本 EPS 156.38元同期最佳

緯穎昨（7）日公告今年第2季稅後純益1,496.90億元，創單季次高，每股純益（EPS）80.43元，推升上半年EPS達156.38元，為同期新高。

廣達、緯創業績 寫最旺7月

廣達、緯創、仁寶等代工大廠昨（7）日同步公告7月營收，在AI伺服器商機加持下，廣達及緯創7月合併營收均繳出同期新高佳績。法人預期，在GB300、Vera Rubin等AI伺服器出貨推動下，三大代工廠下半年營收有望逐季走高。

玉山金、國票金獲利衝高 前七月EPS分別為1.51元、0.82元

玉山金控與國票金控昨（7）日公布7月與前七月獲利，其中，玉山金7月稅後純益30.1億元，前七月稅後純益244.4億元，年增20.95%，每股純益（EPS）1.51元；國票金7月稅後純益1.8億元，前七月稅後純益29.7億元，年增204.82%，EPS為0.82元。

長興第2季EPS 0.72元 成長動能強

長興（1717）昨（7）日公布第2季、上半年財報。第2季營收119.26億元，年增14.62％，稅後純益8.47億元，年增139.9％，近四年單季新高，每股稅後純益（EPS）0.72元。上半年營收221.69億元，年增8.32％，稅後純益12.75億元，年增81.6％，EPS 1.09元，上半年營收、獲利同寫近四年同期新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。