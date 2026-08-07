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研華營收／7月112億元 年增逾八成、創單月歷史新高

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
工業電腦龍頭研華。圖／研華提供
工業電腦龍頭研華。圖／研華提供

工業電腦龍頭研華（2395）7日公告7月合併營收為112.72億元，創下單月歷史新高，相較去年同期增加87.6％。累計研華七月合併營收達577.84億元，較去年同期增長40.3％，創同期新高。

觀察7月營收主要貢獻地區，以北美及韓國市場表現最亮眼，分別年增109%及112%。而歐洲、中國大陸、台灣、日本及新興市場也同步表現強勁。各事業群表現而言，智能系統事業群（iSystems）、物聯網自動化事業群（IAutomation）及智能服務事業群（iService）均呈現雙位數成長。

嵌入式事業群（Embedded Sector）亦表現佳，整體年增62％，其中嵌入式運算與周邊系統（EIoT）增長86％，應用電腦事業群（ACG）年增35％。

營收 研華 物聯網

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