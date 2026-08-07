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力成營收／7月82.7億元創新高 全年業績挑戰新猷
封測大廠力成（6239）營運持續升溫，7日公布7月合併營收82.7億元，月增8.49%、年增29.37%，一舉超越2022年6月的80.92億元，改寫單月歷史新高。累計今年前七月營收527億元、年增31.93%，在記憶體封測需求回升帶動下，營收規模明顯放大。
力成7月營收較6月的76.23億元增加6.47億元，也高於5月創下的79.18億元歷史次高。從今年各月表現來看，除2月及6月短暫回落，其餘月份多維持年增兩至四成，7月則首度突破80億元關卡。
展望後市，力成預期，第3季營收將季增個位數百分比，毛利率與營益率也可望較第2季提高，第4季營收則有望再優於第3季。AI伺服器持續推升高頻寬記憶體（HBM）需求，DRAM與NAND Flash供需也維持強勁，有利記憶體封測產能利用率維持高檔；若匯率走勢穩定，公司看好今年營收可望超越2022年的839億元，再創歷史新高。
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