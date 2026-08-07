聽新聞
0:00 / 0:00
緯創營收／7月達3,082億元、年增60.76% 前七月累計突破2兆元大關
緯創（3231）7日公布7月合併營收達3,082.19億元，月減4.23%、年增60.76%；1-7月累計營收成功突破2兆大關，較去年同期成長88%，創下同期新高紀錄。董事長林憲銘4日於法說會上指出，AI需求仍相當暢旺，緯創今年將會交出更漂亮的成績單。
緯創指出，筆電7月出貨量160萬台、桌機7月出貨量70萬台、顯示器7月出貨量90萬台。總經理林建勳指出，PC產品受到產品單價提升影響，預期下半年出貨量對比上半年可能將呈現10～20％的衰退，但由於產品單價提升，因此在營收貢獻上不見得會有如此高的衰退。
伺服器方面，緯創表示Vera Rubin伺服器已進入量產階段，明年出貨量能預期將再度放大。客戶方面緯創也有所斬獲，在企業級（Enterprise）和雲端服務大廠（CSP）上都有各取得新客戶。至於通用型伺服器，預計下半年表現將可能相對上半年持平。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。