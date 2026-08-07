旺宏營收／7月77.25億元再創新高 連四月改寫紀錄

記憶體大廠旺宏（2337）7日公布7月合併營收77.25億元，月增11%、年增180.5%，連續第四個月改寫單月歷史新高；公司前六月營收便已超越2025年全年，隨著7月續創高，今年累計營收已比去年全年多出近三成。

旺宏7月營收較6月的69.56億元增加7.69億元，單月規模約為去年同期27.54億元的2.8倍。從4月的59.13億元開始，旺宏營收一路攀升，5月增至62.56億元、6月69.56億元，7月再推高至77.25億元，連四個月刷新紀錄。

累計今年前七月，旺宏合併營收373.18億元，較去年同期156.91億元增加216.27億元，年增137.8%。其中，截至7月底，累計營收已較去年全年高出84.38億元、約29.2%。依目前營收進度推算，旺宏今年全年營收要達到去年兩倍的577.6億元，未來五個月平均每月僅需約40.9億元，明顯低於7月的77.25億元；若維持前七月平均水準，全年營收可望突破600億元。

展望後市，旺宏指出，NAND Flash、SLC NAND及嵌入式記憶體（eMMC）仍供不應求，產品採逐月議價，第4季仍有漲價動能；AI伺服器迭代也帶動高階NOR Flash需求成倍增加。公司預期，後續NAND與eMMC出貨將持續成長，產品報價則有助毛利率維持高檔。