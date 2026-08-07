聽新聞
0:00 / 0:00

旺宏營收／7月77.25億元再創新高 連四月改寫紀錄

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

記憶體大廠旺宏（2337）7日公布7月合併營收77.25億元，月增11%、年增180.5%，連續第四個月改寫單月歷史新高；公司前六月營收便已超越2025年全年，隨著7月續創高，今年累計營收已比去年全年多出近三成。

旺宏7月營收較6月的69.56億元增加7.69億元，單月規模約為去年同期27.54億元的2.8倍。從4月的59.13億元開始，旺宏營收一路攀升，5月增至62.56億元、6月69.56億元，7月再推高至77.25億元，連四個月刷新紀錄。

累計今年前七月，旺宏合併營收373.18億元，較去年同期156.91億元增加216.27億元，年增137.8%。其中，截至7月底，累計營收已較去年全年高出84.38億元、約29.2%。依目前營收進度推算，旺宏今年全年營收要達到去年兩倍的577.6億元，未來五個月平均每月僅需約40.9億元，明顯低於7月的77.25億元；若維持前七月平均水準，全年營收可望突破600億元。

展望後市，旺宏指出，NAND Flash、SLC NAND及嵌入式記憶體（eMMC）仍供不應求，產品採逐月議價，第4季仍有漲價動能；AI伺服器迭代也帶動高階NOR Flash需求成倍增加。公司預期，後續NAND與eMMC出貨將持續成長，產品報價則有助毛利率維持高檔。

旺宏 營收 六月

延伸閱讀

創見營收／7月52億元年增逾3倍 前七月提前改寫全年紀錄

威剛營收／7月飆升至183億元再創新高 第3季營運將續攀高峰

創見營收／前七月達376億元 已超越歷年最高全年紀錄

長科營收／7月15.56億元創新高 年增35.44%、連五月走揚

相關新聞

川湖訂單能見度看到2029 百億擴產計畫提前啟動

股后川湖昨（7）日舉行法說會，執行副總王俊強表示，目前訂單很滿，下半年業績可期，能見度看到2029年，「贏的機會很大」；他強調，川湖是最純的人工智慧（AI）股及智慧財產權（IP）股，除了美國休士頓新廠9月量產，並提前1.5年至兩年啟動百億擴產計畫。

外資按讚川湖 目標價15,000

股后川湖半年報、法說會接連報喜，昨（7）日股價跳空漲停，大漲1,010元收11,110元。外資大和資本、瑞銀及摩根士丹利（大摩）證券火速出具最新報告，不僅維持正向評等，且同步調升獲利預估，其中大和資本將目標價大幅上修至15,000元，暫居外資圈最高價。

緯穎上半年賺逾15股本 EPS 156.38元同期最佳

緯穎昨（7）日公告今年第2季稅後純益1,496.90億元，創單季次高，每股純益（EPS）80.43元，推升上半年EPS達156.38元，為同期新高。

廣達、緯創業績 寫最旺7月

廣達、緯創、仁寶等代工大廠昨（7）日同步公告7月營收，在AI伺服器商機加持下，廣達及緯創7月合併營收均繳出同期新高佳績。法人預期，在GB300、Vera Rubin等AI伺服器出貨推動下，三大代工廠下半年營收有望逐季走高。

玉山金、國票金獲利衝高 前七月EPS分別為1.51元、0.82元

玉山金控與國票金控昨（7）日公布7月與前七月獲利，其中，玉山金7月稅後純益30.1億元，前七月稅後純益244.4億元，年增20.95%，每股純益（EPS）1.51元；國票金7月稅後純益1.8億元，前七月稅後純益29.7億元，年增204.82%，EPS為0.82元。

長興第2季EPS 0.72元 成長動能強

長興（1717）昨（7）日公布第2季、上半年財報。第2季營收119.26億元，年增14.62％，稅後純益8.47億元，年增139.9％，近四年單季新高，每股稅後純益（EPS）0.72元。上半年營收221.69億元，年增8.32％，稅後純益12.75億元，年增81.6％，EPS 1.09元，上半年營收、獲利同寫近四年同期新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。