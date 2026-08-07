富強鑫營收／7月4.43億元年增36.56％ 累計26.98億元年增4％

富強鑫（6603）7日公告7月合併營收為4.43億元，月增10.2％、年增36.56％，主要受惠於全球AI基礎建設投資持續升溫，帶動ICT、資料中心及相關基礎建設產業客戶設備需求增長，加上高階客製化設備依排程陸續完成出貨，挹注7月營收呈現月、年雙增；累計前七月合併營收達26.98億元，年增4％。

富強鑫表示，全球科技大廠持續加碼AI資料中心、運算叢集、電力系統等新一代基礎設施建置，帶動相關供應鏈擴產與設備升級需求增溫，堆疊公司累計前七月來自AI、ICT及基礎建設相關產業之出貨表現明顯成長，較去年同期成長5％，占營收比重提升至26％。

其中，基礎建設領域營收年增60%，為各應用產業中成長幅度較高者，成為推升公司營收規模放大的重要動能，亦反映富強鑫近年聚焦高階成型設備、智慧製造及節能低碳技術布局，逐步掌握全球製造業資本支出擴增所帶來的市場商機。

此外，富強鑫在車用高值化設備領域亦傳出捷報，於7月正式交付專為全球第一大汽車照明燈具製造商小糸集團（Koito）量身打造的「HB-2500R電動式水平轉盤多組分射出機」。面對全球汽車產業朝向電動化、智慧化與貫穿式一體化車燈發展之趨勢，該款特殊定製機型配置三組電動射出單元，支援多中心距靈活切換；採用同源同品牌之控制方案，大幅提升資料傳輸速度與運動控制精度；並導入雙核心控制架構與邊緣運算（Edge Computing）技術，有效解決大型射出系統之資料回應延遲與干擾問題。

隨著該項高端設備於寧波前灣新區廠完成交機，不僅為客戶的高精密車燈量產提供強大支援，亦有助於優化富強鑫整體產品結構與高附加價值機種之出貨比重，持續奠定營運長期成長動能。

展望下半年，富強鑫維持審慎樂觀。在全球汽車產業加速朝電動化、智慧化與輕量化發展，車燈設計亦逐步朝貫穿式、多色及多材質融合成型演進的趨勢下，對設備精度、控制能力及生產穩定性的要求同步提高，富強鑫完整的多組分射出技術與大型設備開發經驗，可望持續深化與全球指標客戶的合作關係，並拓展更多高端汽車零組件應用商機。

未來，富強鑫也將持續聚焦AI基礎建設、高階汽車零組件、半導體、運動產業及民生基礎建設等應用領域，並加大智慧製造、綠色成型及多組分射出技術研發力道，以高值化、差異化策略提升接單品質及高階機種出貨比重。隨既有訂單依客戶建廠與產線導入進度陸續出貨認列，將有助堆疊下半年營運動能，並進一步優化產品組合與毛利率表現，朝全球智慧成型與綠色製造解決方案領導品牌目標穩步邁進。