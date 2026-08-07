綠界科技財報／上半年獲利2億元 每股賺1.08元

第三方支付業者綠界科技*（6763）7日召開董事會，公布115年上半年財務報告，合併營收達新台幣9.35億元，較去年同期成長12.85%；稅後淨利2.0億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.08元，再次展現綠界科技在第三方金流領域的領先實力，與長期可持續的營運成長韌性。

作為技術驅動的金融科技業者，綠界科技觀察到生成式AI正在改變消費者的搜尋與購物行為，當消費者不再逐一瀏覽網站，而是直接問ChatGPT或Gemini「推薦哪個品牌?」。品牌商家能否被AI看見，已成為消費者下單的重要關鍵！為協助商家們搶下新戰場，綠界科技於七月底攜手技術夥伴蜘蛛網路（Spiderweb），推出全新「GEO網站分析服務」，有別於傳統SEO著重搜尋引擎排名。GEO（生成式引擎優化）更聚焦讓商家能被ChatGPT、Gemini、Perplexity、Claude等AI工具主動引用與推薦內容，縮短從曝光到下單的轉換路徑，把AI流量實際變成商家的業績成長。

如今綠界科技不斷拓展與外部技術夥伴合作，導入真實瀏覽器技術，像真人一樣完整讀取整個網站，深入解析動態內容與結構化資料（Schema），再結合「規則評分×AI分析」雙引擎，從內容結構、E-E-A-T信任訊號到AI引用潛力等多個面向逐一檢測。對商家來說，僅需輸入品牌網址，即可取得一份清楚易懂的「AI 能見度健檢報告」， 操作出奇簡單，卻能一眼洞察品牌在AI搜尋中的表現與待補強的缺口，並附上可直接套用的優化建議。綠界科技為2026年下半年電商檔期布局，即日起開放前100名商家免費獲得「AI能見度健檢報告」，贈完為止。商家亦可搭配「互動式AI顧問」，即使沒有技術背景的商家，也能輕鬆優化品牌網站。

綠界科技表示，從金流、配送物流、電子發票到會員與交易數據管理，綠界早已串聯中小企業經營所需的各項環節，如今攜手技術合作夥伴，持續打造一站式商業服務生態系。讓商家從收款、出貨到行銷獲客，都能在綠界生態系快速落地。展望下半年，綠界科技將持續引進各類AI應用工具，利用數位賦能使商家經營更加輕鬆，陪伴在地電子商務迎向AI時代的下一波成長。