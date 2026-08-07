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虎門科技財報／上半年每股賺2.65元 創歷年同期新高

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
虎門科技。圖／虎門科技提供
虎門科技。圖／虎門科技提供

虎門科技（6791）7日公告2026年上半年營運成果暨7月營收，上半年營收4.01億元，年增9.66％；歸屬母公司稅後純益5,518萬元，年增27.34％；每股稅後純益（EPS）2.65元，營收、獲利、EPS同創歷年同期新高。7月營收7,289萬元，較去年同期成長9.29％；累計1-7月營收4.73億元，年增9.60％，單月及累計營收均再創同期新高。

虎門科技指出，AI技術加速工業產品換代與規格升級，以及智慧製造、智慧管理趨勢成形，虎門在CAE、CPC、工業4.0三大事業群持續進行多元布局，達到擴大營運規模、獲利穩定成長的策略目標。虎門第2季營收1.99億元，較去年同期成長8.05％，因應業務成長擴充專業顧問團隊，相對去年同期成本提高，歸屬母公司稅後淨利2,102萬元，較去年同期減少13.19％。

虎門表示，隨著業務布局及人才到位，CPC、工業4.0下半年的營運貢獻將逐步提高，配合CAE穩定成長，預期下半年業績將再優於上半年。

7月營收再創歷年同期新高，CAE需求持續增加，主要來自AI帶動的半導體測試、散熱、PCB、伺服器、零組件等產業，以及低軌衛星、光通訊產業、法人研發單位貢獻營收，CPC亦有新客戶加入。工業4.0正加緊趕工，即將進入密集出貨期，陸續驗收貢獻營收。

財報 科技 營收

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