聯發國際財報／上半年獲利3,722萬元、年增26.3% EPS 達1.53元

聯發國際（2756）7日公告第2季財報，在旗下雙茶飲品牌Sharetea歇腳亭及UG穩健布局帶動下，單季營收達3.09億元，年增2.1%，稅後淨利2,483萬元，年增49.6%，每股盈餘達1.02元。累積上半年營收達6.10億元，年增21.7%，稅後淨利3,722萬元，年增26.3%，每股盈餘1.53元。

展望下半年，聯發國際表示，將持續推進雙茶飲品牌的全球布局計劃，加速展店腳步，並同步優化營運效率、建置更完善的供應鏈系統，以推升獲利表現。同時，餐食品牌預計於第4季上市，將成為集團的成長新動能，下半年營收及獲利表現可望逐季增溫。

聯發國際表示，UG創立至今2年，布局台灣、美國、加拿大、香港和馬來西亞等地，其中台灣市場開出75家門市，顯示品牌已建立穩健且可複製的營運模式，朝著百家店的目標邁進。除了深耕台灣，UG更在北美市場開出6家門市，展現品牌在海外市場的發展潛力。

針對美國市場，公司旗下的雙茶飲品牌Sharetea歇腳亭及UG已成功建立北美營運模式，未來將以美國作為全球布局核心，提升品牌力與市場滲透率。同時，UG也積極拓展澳洲市場，已完成多家加盟商簽約，將持續擴大海外市場版圖。

除了茶飲事業穩健成長，聯發國際下半年將正式跨入餐食事業，全新餐食品牌已進入最後籌備階段，預計於第4季正式發表，餐食事業將結合集團既有的品牌及供應鏈資源，開啟集團的下一條成長曲線。

聯發國際表示，公司正由「全球茶飲品牌」邁向「全球餐飲品牌平台」，隨著海外市場進入收成階段，加上開啟餐食事業，公司對未來營運審慎樂觀，並有信心持續提升營收規模、獲利能力及企業價值，朝打造全球餐飲集團的目標邁進。