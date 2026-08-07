王座財報／上半年每股賺2.41元創新高 配發現金股利2元、配發率83%
王座（2751）7日公告上半年財報，受惠併購效益、新代理品牌挹注，以及家庭聚餐需求帶動，營收、獲利同步成長。累計上半年合併營收首度突破10億元，稅後純益4,767萬元，每股純益（EPS）2.41元，營收、營業利益、稅後淨利及EPS均創歷年同期新高。董事會並通過上半年盈餘分配案，每股配發現金股利2元，配發率約82.99%。
王座第2季合併營收5.07億元，年增26.85%，創歷年同期新高；營業利益3,784萬元，年增75.06%；稅後淨利2,763萬元，年增37.30%；EPS為1.40元，單季營收、營業利益及稅後淨利均寫下同期新高。
王座表示，第2季受惠連假、母親節聚餐商機，加上旗下品牌推出限定套餐與聚餐方案，以及夏季百貨人流回升，帶動來客數與客單價同步提升；在持續優化門市營運效率及費用控管下，本業獲利能力持續提升。
累計上半年合併營收10.12億元，年增32.53%；營業利益6,920萬元，年增78.32%；稅後淨利4,767萬元，年增26.98%；EPS達2.41元，高於去年同期1.92元，各項獲利指標均創同期新高。
王座指出，上半年營收首度突破10億元，主要受惠併購養心餐飲51%股權，以及取得日本名古屋親子丼品牌「雞三和」代理權，帶動營運規模擴大。此外，公司持續深耕家庭聚餐市場，透過菜單創新與品項優化，提高消費頻次與平均客單價，也推升既有門市單店業績成長。
獲利能力方面，王座第2季毛利率51.4%、營業利益率7.5%、稅後淨利率5.5%，較去年同期分別增加0.2、2.1及0.5個百分點，呈現「三率三升」，反映規模經濟與營運效率同步改善。
展望下半年，王座表示，今年已取得日本鰻魚飯品牌「鰻の成瀬」、港式餐飲品牌「美利港式茶檔」及「KEN香時髦中菜」等三個品牌台灣代理權，新品牌將陸續展店；既有品牌方面，「杏子豬排」及「京都勝牛」預計9月進駐桃園小檜溪國泰商場，配合既有品牌展店、品牌優化及會員經濟深化，持續擴大營運規模，樂觀看待全年營運表現。
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