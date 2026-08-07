精誠營收／7月47.44億元、前七月321億元 均創同期歷史新高

精誠資訊（6214）7日公布年7月合併營收為47.44億元，較去年同期成長31.82%，寫下歷年同期新高，並首次在歷年7月突破40億元；今年累計合併營收為321.12億元，較去年同期成長36.21%，亦創同期新高。公司表示，營收成長主要是受代理經銷業務以及大型客戶專案雙重貢獻所帶動。

精誠資訊表示，7月營收成長主要受惠代理經銷業務及大型客戶專案持續貢獻，隨著企業數位轉型、AI基礎建設、雲端及軟硬體採購需求持續成長，帶動整體營收增長。累計前七月營收亦維持穩健成長，反映集團深耕大型企業客戶、持續擴大代理經銷產品布局，以及跨事業群整合銷售效益逐步發酵。

展望下半年，精誠將持續聚焦軟體、數據、雲端、資安、永續維護維運與AI應用等成長商機，包含積極協助企業推動AI應用落地，打造企業智慧中樞，加速AI於各產業的實務應用。同時，聚焦拓展海外市場，推動全球IT服務策略，結合國際夥伴與在地服務資源，提供多元商務運籌組合流程配套，簡化複雜的跨國交易流程，包含商流、人流、金流、物流、資訊流等作業，協助台商出海的跨國專案順利導入，提升跨境營運效率。