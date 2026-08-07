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致新法說會／公布第2季每股賺4.51元 上半年 EPS 9.13元
電源管理IC廠致新（8081）於7日召開法說會，公布第2季每股純益為4.51元，上半年獲利比去年同期小增，每股純益為9.13元。
致新第2季合併營收為22.37億元，季增5.9％、年減0.4％，毛利率維持40％，歸屬母公司業主淨利為3.86億元，季減2.3％、年增22％，每股純益4.51元。
致新上半年合併營收為43.48億元，年減1.3％，獲利為7.81億元，年增7.2％，每股純益9.13元。
在致新第2季營收結構中，面板與運算應用各占33％與30％，是前兩大項目。該公司董事長吳錦川指出，在新產品方面，會盡量投入車輛、工業用與伺服器應用等，雖然發展較慢，但切入後可以穩定成長。
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