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六角財報／上半年EPS 2.13元超越去年全年 第2季配息2元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
圖為六角旗下的日出茶太。聯合報系資料照
圖為六角旗下的日出茶太。聯合報系資料照

六角（2732）7日公告上半年財報，受惠併購效益逐步發酵、海外市場體質優化及營運規模擴大，上半年合併營收26.54億元，年增35%，創歷年同期新高；營業利益1.57億元，年增247%；稅後淨利9,517萬元，較去年同期轉盈，每股純益（EPS）2.13元，已超越去年全年1.09元。董事會同步通過第2季每股配發現金股利2元。

六角第2季合併營收13.12億元，年增27%，創歷年同期新高；營業利益7,775萬元，年增214%；稅後淨利4,395萬元，由去年同期虧損轉盈，EPS為1.03元。

六角表示，第2季營收成長主要受惠今年1月完成併購德國茶飲品牌「Germany BoBoQ」開始挹注營收，加上全球手搖飲進入傳統旺季，「Chatime日出茶太」第2季全球淨增19家門市，「翰林茶館」上半年也新增3家門市，在營收規模擴大及費用控制得宜下，營業利益增幅優於營收增幅，帶動獲利明顯提升。

獲利能力方面，六角第2季毛利率維持51%，維持五成以上水準；受惠營運體質持續優化，營業利益率提升至6%，較去年同期增加3.53個百分點，稅後淨利率也較去年同期回升3.35個百分點。

六角指出，自去年下半年啟動海外市場體質優化及組織調整後，今年已逐步展現成效，加上既有門市營運穩健及品牌升級效益顯現，使上半年營收、營業利益及獲利同步成長，整體獲利能力大幅提升。

展望下半年，六角持續推動全球品牌布局。其中，「春上布丁蛋糕」繼杭州開出首家海外直營店後，第2季已完成泰國代理合作簽約，將進軍東南亞市場；第3季則預計於美國休士頓開出首家結合「Chatime日出茶太」與「春上布丁蛋糕」的複合式直營門市，作為拓展北美市場的重要示範據點。

六角表示，第3季為集團傳統營運旺季，隨著營收規模持續擴大，加上費用控管效益延續，營業利益可望持續成長。未來將持續深化「國際餐飲品牌平台」布局，透過品牌升級、多品牌整合及跨區域資源協同，進一步提升全球營運規模與品牌競爭力。

財報 季配息 EPS

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