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台塑四寶7月營收1519億元年增逾3成 南亞創4年新高

中央社／ 台北7日電

台塑四寶今天公布7月營收，包括台塑、南亞、台化、台塑化全部呈現「年月雙增」，4大公司7月營收合計新台幣1519.55億元，月增14.7%，較去年同期成長31.5%。

南亞受惠AI風潮帶動電子材料價量齊揚，7月營收305.73億元，月增12.7%，年增44.5%，創下近49個月新高，年成長動能最強。

南亞說明，旗下4大產業7月全面成長，其中電子材料產品仍為核心成長動能，隨北美雲端服務供應商（CSP）傾全力打造AI資料中心，擴充伺服器叢集的規模，加上陸系業者也積極布署算力建設，相關材料供需缺口再擴大。南亞依市況連月調漲電子材料售價、提高產能利用率至9成以上，且高階材料認證與拓展順利，推升相關營收較6月增加。

其他產品方面，南亞表示，化工產品因EG（乙二醇）、BPA（雙酚A）下游補庫存，營收成長；塑膠加工產品因車用、鞋材等需求回溫，銷量及營收增加；聚酯產品因原料價格落底反彈，客戶由觀望轉趨積極，帶動營收回升。

台塑7月營收152.94億元，月增9.4%，年增4.8%。台塑表示，7月營收成長主要是售量增加，7月台塑石化的原料乙烯供應量比6月增加，台塑開工率提高，加上7月7日美伊衝突再起，下游客戶預期石化產品價格上漲，購買意願回升，台塑7月各主要產品銷售量合計比6月增加7.8萬噸。

台化7月營收312.67億元，月增13%，年成長34.2%。台化表示，受地緣政治因素，市況起伏不定，台化加強銷售及去化庫存，7月包括PX（對二甲苯）、SM（苯乙烯）、PS（聚苯乙烯）、ABS、PP（聚丙烯）等產品增加銷售27.6億元；PTA（純對苯二甲酸）、PIA（間苯二甲酸）下游客戶需求提升，銷售也增加2.1億元。

台塑化7月營收748.21億元，月增17.5%，年增32.3%。台塑化指出，7月煉油事業和烯烴事業營收都較6月增加。

南亞 台塑 營收

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