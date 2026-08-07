聽新聞
0:00 / 0:00

聯發國際上半年獲利年增26.3% 看好營運逐季上升

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
UG持續拓展海外市場，成功建立可複製的營運模式。圖／聯發國際提供
UG持續拓展海外市場，成功建立可複製的營運模式。圖／聯發國際提供

聯發國際公告第二季財報，在旗下雙茶飲品牌Sharetea歇腳亭及UG穩健布局帶動下，第二季營收達3.09億元，年增2.1%，稅後淨利2483萬元，年增49.6%，每股盈餘達1.02元。累積上半年營收達6.10億元，年增21.7%，稅後淨利3722萬元，年增26.3%，每股盈餘1.53元。

展望下半年，聯發國際表示，將持續推進雙茶飲品牌的全球布局計劃，加速展店腳步，並同步優化營運效率、建置更完善的供應鏈系統，以推升獲利表現。同時，餐食品牌預計於第四季上市，將成為集團的成長新動能，下半年營收及獲利表現可望逐季增溫。

聯發國際表示，UG創立至今2年，布局台灣、美國、加拿大、香港和馬來西亞等地，其中台灣市場開出75家門市，顯示品牌已建立穩健且可複製的營運模式，朝著百家店的目標邁進。除了深耕台灣，UG更在北美市場開出6家門市，展現品牌在海外市場的發展潛力。

針對美國市場，公司旗下的雙茶飲品牌Sharetea歇腳亭及UG已成功建立北美營運模式，未來將以美國作為全球布局核心，提升品牌力與市場滲透率。同時，UG也積極拓展澳洲市場，已完成多家加盟商簽約，將持續擴大海外市場版圖。

除了茶飲事業穩健成長，聯發國際下半年將正式跨入餐食事業，全新餐食品牌已進入最後籌備階段，預計於第四季正式發表，餐食事業將結合集團既有的品牌及供應鏈資源，開啟集團的下一條成長曲線。

聯發國際表示，公司正由「全球茶飲品牌」邁向「全球餐飲品牌平台」，隨著海外市場進入收成階段，加上開啟餐食事業，公司對未來營運審慎樂觀，並有信心持續提升營收規模、獲利能力及企業價值，朝打造全球餐飲集團的目標邁進。

茶飲 歇腳亭 營收

延伸閱讀

統一Q2、上半年獲利雙高 本業報喜、轉投資穩健成長

漢來美食財報／業內、業外皆豐收 上半年EPS 9.21元逼近去年全年

王品財報／上半年EPS 9.86元創同期新高 賺近1股本

晨暉上半年EPS 1.24元年增7成 併購效益本季發酵

相關新聞

川湖訂單能見度看到2029 百億擴產計畫提前啟動

股后川湖昨（7）日舉行法說會，執行副總王俊強表示，目前訂單很滿，下半年業績可期，能見度看到2029年，「贏的機會很大」；他強調，川湖是最純的人工智慧（AI）股及智慧財產權（IP）股，除了美國休士頓新廠9月量產，並提前1.5年至兩年啟動百億擴產計畫。

外資按讚川湖 目標價15,000

股后川湖半年報、法說會接連報喜，昨（7）日股價跳空漲停，大漲1,010元收11,110元。外資大和資本、瑞銀及摩根士丹利（大摩）證券火速出具最新報告，不僅維持正向評等，且同步調升獲利預估，其中大和資本將目標價大幅上修至15,000元，暫居外資圈最高價。

緯穎上半年賺逾15股本 EPS 156.38元同期最佳

緯穎昨（7）日公告今年第2季稅後純益1,496.90億元，創單季次高，每股純益（EPS）80.43元，推升上半年EPS達156.38元，為同期新高。

廣達、緯創業績 寫最旺7月

廣達、緯創、仁寶等代工大廠昨（7）日同步公告7月營收，在AI伺服器商機加持下，廣達及緯創7月合併營收均繳出同期新高佳績。法人預期，在GB300、Vera Rubin等AI伺服器出貨推動下，三大代工廠下半年營收有望逐季走高。

玉山金、國票金獲利衝高 前七月EPS分別為1.51元、0.82元

玉山金控與國票金控昨（7）日公布7月與前七月獲利，其中，玉山金7月稅後純益30.1億元，前七月稅後純益244.4億元，年增20.95%，每股純益（EPS）1.51元；國票金7月稅後純益1.8億元，前七月稅後純益29.7億元，年增204.82%，EPS為0.82元。

長興第2季EPS 0.72元 成長動能強

長興（1717）昨（7）日公布第2季、上半年財報。第2季營收119.26億元，年增14.62％，稅後純益8.47億元，年增139.9％，近四年單季新高，每股稅後純益（EPS）0.72元。上半年營收221.69億元，年增8.32％，稅後純益12.75億元，年增81.6％，EPS 1.09元，上半年營收、獲利同寫近四年同期新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。