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中美晶財報／上半年EPS 5.02元 賺進超過半個股本
中美晶（5483）於7日召開法說會，公布第2季每股純益3.19元，上半年每股純益5.02元。
中美晶第2季合併營收為211.19億元，為歷年同期新高，季增9％、年增4.4％，淨利44.53億元，季增70.6％、年增157.7％，每股純益3.19元。
中美晶上半年合併營收為405.01億元，年增2.3％，淨利70.63億元，年增100.3％，每股純益5.02元。
中美晶表示，該公司持續深化再生能源布局，於再生能源製造方面，子公司續日持續拓展低軌衛星、零能耗建築等高附加價值應用。另外，中美晶近期已宣布與聯合再生能源成立美國合資公司，規劃共同投資約4,000萬美元，規劃建置1GW太陽能模組產能，強化美國在地製造。
在再生能源服務方面，中美晶子公司續升綠能發展創能、售能、儲能及節能一站式能源服務，截至今年第2季底，旗下售電公司艾涅爾與續興累計簽署合約金額已突破1,000億元，其中逾85％的合約年期超過10年。除既有長期合約外，續升綠能也持續開發新綠電電廠與多元綠電來源，並與眾多企業客戶積極洽談合作方案。
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