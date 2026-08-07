王品營收／7月21億元、年增15.19% 創同期新高

王品（2727）7日公布7月兩岸合併營收21億元，年增15.19%，創同期新高。台灣事業群7月營收達16.6億元，年增13.22%，大陸事業群7月營收為4.4億元，年增23.39%。累計前七月，集團合併營收149.2億元，年增12.51%。其中，台灣事業群前七月營收120.3億元，年增10.30%，持續改寫新高紀錄。

台灣事業群在7月的營收增長，首先是整體經濟環境持續火熱，根據國發會最新公布的景氣對策信號維持代表景氣熱絡的「紅燈」，綜合判斷分數攀升至41分。這是連續第7個月亮起紅燈，顯示當前國內經濟擴張力道十分穩健。在外銷與科技業熱絡帶動下，展現強勁財富效果與高消費信心。

其次，暑假是傳統餐飲業的旺季，聚餐需求熱絡，直接帶動營收增長。展店效益也提升台灣事業群的營收，集團全台店數370家，達到新的里程碑，「多品牌矩陣」效應，一方面以精緻餐飲吸納科技人的財富外溢，另一方面則以高性價比的平價連鎖品牌鞏固剛性民生消費。值得注意的是，經濟部統計處發布的數據顯示，今年台灣整體民間消費約4%的溫和成長，王品台灣事業群超越大盤2.5～3倍的雙位數成長。

大陸事業群在餐飲市場極度內卷、連鎖品牌普遍承壓的情況下，仍然保持穩健發展的態勢，目前已增長至105家，7月營收為4.4億元，年增23.39%，表現亮眼。

集團品牌也積極推出父親節、七夕相關行銷活動：8月底前至「西堤牛排」享用套餐，爸爸擺出超人姿勢就贈「松露爐烤雞腿 」。「藝奇 日式料理」只要憑活動畫面內用消費1客套餐，就招待1位父親「極上鰻-磯邊燒」。「夏慕尼」則攜手「哈根達斯」打造「Honey極致迷戀雙人套餐」，將「哈根達斯」冰淇淋運用至主餐白蘭地鴨胸，並推出專屬甜點，搶佔七夕約會商機。