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王俊強：川湖是台股最純的AI股 看下半年需求續強

中央社／ 台北7日電
川湖發言人王俊強。 圖／川湖提供
川湖發言人王俊強。 圖／川湖提供

AI伺服器導軌廠川湖昨天公布上半年大賺11個股本，驚豔市場。川湖執行副總經理暨發言人王俊強今天在法人說明會中表示，川湖是「台股最純的AI股」，看下半年需求依舊非常強。

川湖昨天公布財報，第2季毛利率87.42%，季增9.68個百分點，較去年同期拉升9.92個百分點，創歷史新高，成為今天法說會法人追問的焦點。

王俊強說明，導軌是AI伺服器機櫃的「安全件」。AI機櫃這麼貴，相較之下，導軌占整體機櫃成本比重並不高，卻承載著荷重等安全問題；他指出，導軌背後的工差、技術含量高，川湖長年布局，累積超過3600個專利，幾乎所有的CSP（雲端服務供應商）、所有的ODM（設計代工廠），都指定要用川湖的導軌。

王俊強認為，川湖應該是「台股最純的AI股」，目前伺服器占營收超過9成，且市場占有率非常高。

對於毛利率攀升，王俊強表示，影響毛利率的因素很多，川湖現階段希望毛利率能控制在70%至80%區間，每個月會有波動，不可能一直那麼旺，但差也不會差到哪裡去。

至於下半年營運展望，川湖已公告7月營收64.07億元，年增355.52%，月增44.2%，一口氣突破50億元和60億元兩道重要關卡，續創新高，第3季動能延續。王俊強今天表示，目前看起來需求還是非常強，隨AI算力持續增加，川湖會愈來愈好。

川湖昨天公布第2季財報，歸屬母公司淨利70.88億元，季增1.03倍，較去年同期大幅成長10.5倍，改寫歷史紀錄，單季每股純益達74.38元；累積上半年每股稅後純益高達110.96元，半年大賺11個股本。

受業績題材激勵，川湖繼昨天股價衝破萬元大關，成為台股史上第3檔萬元股後，今天一開盤再跳空漲停，終場收在11110元，續創歷史新天價。

川湖 台股 伺服器

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