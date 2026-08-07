南寶營收／7月23.96億元 年增20.76%創新高

南寶（4766）7日公布7月合併營收23.96億元，年增20.76%，創單月歷史新高；前七月累計營收148.16億元，年增11.03%，亦寫歷史同期新高。

南寶指出，7月營收創新高，主要受原物料價格波動及產品調漲預期影響，帶動客戶提前積極下單備貨，加上部分產品價格已因成本上升而逐步調整，挹注營收成長。

南寶也指出，公司持續開發新產品與應用，拓展新客戶有成下，前七月累計營收148.16億元，年增11.03%，創歷史同期新高。

南寶表示，面對全球政經情勢變化等不確定性，在鞋材業務持續積極爭取更多訂單份額，以及持續開發新產品與應用下，仍目標今年營收再創新高。在發展半導體特化領域亦持續順利推進，南寶從第1季開始出貨給合資公司新寳紘科技並貢獻營收，隨著認證進度推進，今年營收將逐步提升。

針對全球原物料成本攀升，南寶表示，將持續優化營運與產品結構，以減緩對獲利面的衝擊，並積極確保上游原物料供應穩定。同時，南寶也與客戶保持密切溝通，合理反映成本壓力，並全力維持出貨穩定。

至於各大產品業務展望，南寶指出，鞋材接著劑目前觀察消費景氣仍趨保守。然而，由於去年基期較低，在持續耕耘下，期待回歸成長。面對外部影響，南寶以優化產品結構與強化市場地位應變，將持續透過與品牌及鞋廠共同開發新材質接著技術以爭取新訂單，目前進展順利。

至於工業與其他消費性產業用接著劑，傳統產業相關應用終端需求仍偏弱，然受原物料價格波動及產品調漲預期影響，帶動客戶提前積極下單備貨，持續觀察訂單狀況。南寶看好半導體用膠和其他電子領域成為新的成長動能，將持續增加資源投入，今年可望成長。未來亦將持續開發各領域新的成長機會，以及提升高毛利產品比重。

建材與塗料業務方面，建材營收主要來自澳洲，在當地需求升溫與團隊持續深耕下，市占率穩步提升；加上受惠於澳幣升值的正面效應，目標維持持續成長。塗料方面，今年將積極爭取政府基礎建設、AI基礎建設及消費性電子等相關應用商機，預期可望帶動業務持續成長。