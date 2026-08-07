汎瑋材料營收／7月1.51億元、年增18.39% 創同期新高

電子機能材料業者汎瑋材料（6967）7日公布7月營收1.51億元，年增18.39%，再寫歷史同期新高；前七月累計營收9.71億元，年增26.75%。汎瑋指出，AI伺服器、高效能運算（HPC）等材料需求暢旺，相關材料出貨動能升溫；公司並致力提高AI伺服器、工業電腦等高附加價值產品營收比重，看好相關產品未來趨勢。

汎瑋表示，公司持續擴大利基型市場布局，成效逐步顯現。2026年首季營收中，附加價值較高的電動車、車用零配件、伺服器及工業電腦產品，已占24.53%，較去年同期成長逾7%。筆記型電腦、平板電腦、穿戴式電子產品等占比則下降；經銷業務亦持續減少中，2026年第1季已降至15.23%。利基型市場的業績比重增加，也有機會進一步優化毛利率。

汎瑋指出，公司未來將聚焦三大趨勢，瞄準Windows 10 EOL換機潮、AI PC對「高效散熱」、「抗電磁波（EMI）」的高階電子機能材料需求倍增，以及供應鏈重組帶來的契機與優勢，強化未來產品及生產據點布局。

汎瑋積極拓展東南亞布局，擴增越南、泰國生產量能，以配合國際電子大廠供應鏈多元化的趨勢，東南亞市場已占首季營收11%，下半年度預計泰國產能開出，越南也有新專案導入，預期未來東南亞占比會持續推升。汎瑋表示，希望將越南定位為東南亞的製造中心，看好電子產業在該國的群聚效應；越南廠自2024年開始生產，期望今年內能夠損平、三年內能獲利。