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宏正營收／7月4.77億元、前七月31.12億元 均創同期新高
宏正自動科技（6277）表示，受惠於全球企業對資料中心與IT基礎建設升級的需求，帶動IT架構管理解決方案在全球市場遍地開花，7日公布7月份合併營收自結數為4.77億元，較去年同期增加30.91%；全年合併營收自結數為新台幣31.12億元，較去年同期增加15.24%。單月及累計前七月營收均創同期新高。
宏正表示，亞洲市場積極布局製造業、半導體市場，台灣、韓國及中國大陸子公司7月營收分別較去年同期增加89.7%、41.5%及84.3%，不僅延續上半年的成長動能。
單月營收方面，宏正指出， IT架構管理解決方案較去年同期增加37.9%、專業影音產品較去年同期增加15.7%、USB周邊設備較去年同期增加14.%。以銷售區域觀察，歐洲較去年同期增加21.3%、亞洲較去年同期增加33.3%、美洲較去年同期增加28.2%。
累積營收方面，就產品別而言，宏正指出，IT架構管理解決方案較去年同期增加18.5%、專業影音產品較去年同期增加2.2%、USB周邊設備較去年同期增加8.6%。以銷售區域觀察，歐洲較去年同期增加11.2%、亞洲較去年同期增加18%、美洲較去年同期增加12.8%。
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