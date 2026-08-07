群聯營收／7月271億元創新高 AI 為 NAND 儲存帶來結構性長期成長

群聯電子（8299）7日公布了2026年7月營運結果，合併營收為新台幣271.62億元，月成長9%，年成長超過377% ，刷新歷史單月新高；年度累計至7月份營收達新台幣1,360.17億元，年成長超過263%，同樣刷新歷史同期新高。

群聯電子執行長潘健成表示：「過去二十多年來，NAND儲存市場的主要需求動能來自PC與智慧型手機，由於終端裝置年出貨量與平均儲存容量（Average Storage Capacity）皆具有相當高的可預測性，因此整體NAND需求大致可依循歷史周期進行預估。然而，AI時代已徹底改變NAND產業的需求結構。AI工廠（AI Factory）是將電力轉換為AI Token的生產基地，而AI Token不論是文字、圖片、影音內容，甚至Agentic AI（AI代理人）所產生的持續推論與自主決策，都需要大量儲存空間來保存模型、知識庫、推論結果與各式資料，其需求將隨著AI應用普及呈現指數型成長，幾乎沒有明顯上限。因此，我們認為AI已為NAND儲存市場帶來結構性的長期成長動能，也讓高容量、高可靠度、高效能的企業級儲存解決方案，成為AI基礎建設不可或缺的重要核心。」

潘健成補充： 「從群聯七月份的營運表現亦可看出這項趨勢持續發酵。群聯PCIe SSD Boot Drive出貨量年增達4,500%，反映通用伺服器、AI伺服器及Networking等市場需求依舊強勁。隨著AI生態系持續擴大，群聯企業級SSD營收占比預期將持續提升；相對地，以價格競爭為主的Retail儲存市場營收占比則將持續下降；另一方面，雖然今年全球智慧型手機市場整體出貨量預估仍呈現下滑，但群聯七月份Mobile Controller出貨量仍較去年同期成長18%，顯示長期Design-in策略持續推升全球市占率。展望未來，群聯將持續聚焦AI資料中心、企業級SSD、AI儲存平台及高附加價值客製化方案等策略方向，攜手全球合作夥伴掌握AI帶來的新一波產業成長契機，並持續提升公司的長期競爭力與獲利能力。」