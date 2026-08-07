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精確營收／7月首度破10億元 AI 伺服器、華為供應鏈動能全面升溫

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

汽車零組件暨電池盒廠精確（3162）公布2026年7月合併營收達10.76億元，首度突破單月10億元大關，較6月成長19.88%，再創公司成立以來單月營收歷史新高，新能源車及AI伺服器相關業務需求同步升溫帶動成長力道。

累計2026年1至7月合併營收達54.06億元，較去年同期成長24.6%，在主要客戶持續拉貨及新產品、新應用陸續放量帶動下，營運規模持續擴大，全年營收成長動能可望延續。

精確旗下電池盒製造基地嘉興精確受惠於華為相關新能源車供應鏈需求持續增溫，訂單效益持續發酵，產能利用率維持高檔，成為推升集團營收的重要引擎之一。

此外，負責智慧製造及自動化生產設備的湖州精確，近期生產線體設備接單明顯爆發，帶動營收快速成長，也進一步挹注集團整體獲利表現。

另一方面，集團旗下浙江精諾積極布局AI液冷散熱領域，在AI伺服器、高效能運算（HPC）及資料中心需求快速成長帶動下，液冷散熱產品市場持續擴大，相關訂單穩健增加，可望成為未來另一項重要成長動能。

隨著全球AI基礎建設投資持續升溫，加上新能源車市場維持成長趨勢，精確同時掌握新能源車電池盒、自動化生產設備及AI液冷散熱三大成長主軸，在多元業務布局相互帶動下，全年成長前景值得期待。

營收 華為 伺服器

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