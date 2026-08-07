台塑四寶營收年、月雙增 南亞電子材料成長強勁創49個月新高

台塑集團旗下四大公司7日公布7月營收，四寶均繳出年、月雙增佳績。其中，南亞（1303）受AI需求帶旺、電子材料成長強勁，7月單月合併營收305.7億元，寫49個月新高，月增12.7%、年增44.5%。台塑化（6505）748.2億元，月增17.5%、年增32.3%；台化（1326）312.6億元，月增13%、年增34.2％；台塑（1301）152.9億元，月增9.4％、年增4.8％。

南亞7月營收305.7億元，月增12.7%、年增44.5%，寫49個月新高。南亞表示，旗下四大產業全面成長，其中電子材料產品仍為核心成長動能，營收占比再提升至57%。

南亞指出，隨北美雲端服務業者（CSP）傾全力打造資料中心，擴充伺服器叢集的規模，再加上陸系業者也積極布署算力建設，使相關材料供需缺口再放大。南亞依市況連月調漲電子材料售價、提高產能利用率至九成以上，不僅高階材料認證與拓展順利，營收貢獻提高，消費性泛用材料的業績也持續成長，使整體營收比前月大幅增加。

在其他產品方面，化工產品因EG、BPA下游補庫存，營收成長；塑膠加工產品因車用、鞋材需求回溫，銷量及營收增加；聚酯產品因原料價格落底反彈，客戶由觀望轉趨積極，致營收回升。

台塑化7月營收748.2億元，月增17.5%、年增32.3%。與6月相較，銷售量差增加90.4億元，銷售價差增加21.0億元；相比去年同期，銷售量差減少63.4億元，銷售價差增加246.3億元。

其中，在煉油事業部分，台塑化指出，隨美伊雙方和談重啟，國際油價逐步走跌，2026年7月杜拜原油均價每桶76.7美元，較上下跌每桶2.8美元。不過，中東成品油供給仍持續緊張，且東北亞煉廠出口趨於保守，推升成品油現貨價格，致台塑化全產品平均售價反比較上月增加1.5美元/桶。若與去年同期相較，煉油事業營業額更比去年同期增加41.8%，主因為油價上漲，加上外銷油品對原油價差大幅增加，推升油品售價。

台化7月營收312.6億元，月增13%、年增34.2％。相較6月，銷售量差增加45.6億元，銷售價差減少9.6億元；相較去年同期，量差增加8.2億元，售價差增加71.4億元。

台塑7月營收152.9億元，月增9.4％、年增4.8％。相較6月，銷售量差增加27.6億元，銷售價差減少14.5億元；台塑表示，銷售價差較上月減少，主因是6月17日美伊簽署和解備忘錄，國際原油、輕油、乙烯及丙烯價格走跌，影響7月石化產品行情，台塑2026年7月各主要產品平均價格比6月下跌，幅度介於8~15％。