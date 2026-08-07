騰輝電子財報／上半年 EPS 達4.75元 已接近去年全年獲利

銅箔基板CCL大廠騰輝電子-KY（6672）7日公告2026年第2季財務成果。第2季合併營收達16億元，季增30%；毛利率維持高檔水位，達36%；稅後純益2.3億元，較上季大幅成長89%；單季每股稅後盈餘（EPS）為3.02元，寫下近18季以來新高。累計上半年EPS達4.75元，已接近去年全年獲利水準，展現強勁的獲利爆發力。

受惠於營運高速成長，公司可轉換公司債持有人踴躍申請轉換，雖造成股權稀釋，但市場普遍將其解讀為投資人對公司長期發展與獲利潛力深具信心的明確訊號。騰輝已公告贖回其可轉換公司債，進一步優化資本結構。

騰輝長期深耕產品組合優化，憑藉扎實的研發實力與領先技術，精準掌握高階應用市場需求，深獲客戶信賴。在高毛利航太散熱材料及不流膠PP片領域，業績迎來爆發性成長；同時，受惠全球AI伺服器市場快速擴張，高速傳輸材料訂單動能屢創新高，加上產品漲價循環效益持續發酵，營收規模顯著擴大，高毛利產品占比同步拉升，量價齊揚。在營收與毛利率雙引擎帶動下，整體獲利改寫近幾年新里程碑。

在營收表現方面，騰輝提到7月單月營收一舉突破6.7億元，月增16%、年增91%，強勢改寫近四年單月新高；累計前七月營收達35億元，年增42%。訂單需求持續熱絡，國防與航太材料維持強韌成長，扮演營運核心支柱；高階高速材料訂單明顯升溫，光模組等特殊材料出貨規模持續擴大；RCC/RCF高功率薄膜產品正式進入加速放量階段，市場滲透率快速拉升。

更值得關注的是，基於AI應用超高速發展及高階HDI訂單嚴重外溢效應下,訂單中高階產品的占比不斷快速提升，在AR/VR、機器人及載人飛行載具（eVTOL），汽車智慧駕駛與智能座艙域控制器，及AI服務器電源供應的800V/400 V等前瞻應用領域，公司已陸續完成客戶認證並進入量產出貨，開始為營收帶來實質貢獻。隨著既有產品放量與新應用陸續開花結果，全產品線動能齊發，公司對後續營收成長與市場拓展深具信心。同時隨著原料加速短缺，漲價效應依舊持續，在產品升級及產品漲價雙重效應影響下，經營效益年內將呈現季增的效果。

展望未來，騰輝營運成長引擎全面啟動，成本、技術與市場三大動能同步發力。在成本面，原物料價格上漲已順利反映於產品售價，產品組合優化及價格調整效益將持續顯現；在技術面，高階材料研發、客戶認證與量產進度加速推進，高毛利產品占比可望快速提升；在市場面，海外布局逐步邁入收成期，隨著客戶認證陸續完成，高附加價值產品出貨規模持續放大，全球市場滲透率與競爭優勢同步提升。

騰輝電子表示，公司將持續聚焦特殊材料與高階應用市場，隨著新產品、新客戶及新應用陸續放量，多元成長引擎全面驅動，營收與獲利可望同步躍升，持續挑戰營運新高，並為股東創造更高的長期價值。