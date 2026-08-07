上詮7月營收成長轉正 高盛點讚

美商高盛7日發佈上詮（3363）買進報告，報告中指出，7 月營收年增率轉正至 12%，主要反映出客戶的 CPO 交換器所需的高階跳線及光通訊元件已開始出貨。 同時高盛看好上詮 8 月營收成長力道與 7 月相當，並在 9 月因 CPO FAU 出貨量快速提升，將帶動營收維持月增趨勢。

高盛指出，未來隨著 AI 伺服器機櫃持續放量，以及 CPO 交換器從 Scale-Out 擴展至 Scale-Up，需求量將會大幅提升，因此高盛預期 CPO FAU 營收成長將在 2027 年下半年進一步加速。針對毛利率下降，高盛認為主因是為 CPO FAU 量產做準備，進而產生了較高的測試費用所導致。展望未來，高盛仍看好CPO FAU將在2028-2030年迎來大成長。