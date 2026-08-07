聽新聞
0:00 / 0:00
上詮7月營收成長轉正 高盛點讚
美商高盛7日發佈上詮（3363）買進報告，報告中指出，7 月營收年增率轉正至 12%，主要反映出客戶的 CPO 交換器所需的高階跳線及光通訊元件已開始出貨。 同時高盛看好上詮 8 月營收成長力道與 7 月相當，並在 9 月因 CPO FAU 出貨量快速提升，將帶動營收維持月增趨勢。
高盛指出，未來隨著 AI 伺服器機櫃持續放量，以及 CPO 交換器從 Scale-Out 擴展至 Scale-Up，需求量將會大幅提升，因此高盛預期 CPO FAU 營收成長將在 2027 年下半年進一步加速。針對毛利率下降，高盛認為主因是為 CPO FAU 量產做準備，進而產生了較高的測試費用所導致。展望未來，高盛仍看好CPO FAU將在2028-2030年迎來大成長。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。