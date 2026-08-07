台燿7月營收、半年報亮麗 法人調升獲利預估值及目標價

台燿（6274）7月營收59.0億元，連續五個月締造歷史新猷，加上第2季毛利率攀升至29.7%，帶動財報表現亮麗，法人預期，受惠Scale out商機，2026至2028年獲利持續創高可期，調升獲利預估值及目標價。

投顧法人分析，台燿受惠第2季產品漲價效應及ASIC訂單陸續發酵，7月營收明顯擴增至59.0億元，月增20.6%，年增121.5%，自今年3月起已連續第五個月創新高，第3季營收達成率略優預期。

台燿第2季每股稅後純益（EPS）7.8元，略優於預期，其中，毛利率較前一季季增4.5個百分點至29.7%，續創歷史新高並超標，主因除來自漲價效應外，M7以上料號占比提升至39%，亦帶動產品組合轉佳。

展望第3季，隨美系ASIC新專案挹注、M7以上高階料號於6月再度漲價10%以上並完整季度貢獻，加上泰國廠新產能十萬張開出，法人預期，台燿單季營收可望季增近二成水準，毛利率及獲利同步水漲船高。

法人指出，台燿專注於高速傳輸料號發展， 由於訂單高度客製化產品從認證到出貨需8至12個月，對於終端客戶及應用鎖定成敗將直接反映至未來1至2年業績表現。