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南亞電子材料產能滿載 南亞科業外進補 股價大漲逾半根停板

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
南亞科。聯合報系資料照
南亞科。聯合報系資料照

南亞（1303）受惠本業電子材料動能持續強勁、業外轉投資南亞科（2408）業績長紅，7日盤中大漲逾半根停板，成交量放大至近12萬張，氣勢領先塑化股。

台塑四寶將於今日稍晚公布7月營收及下月展望。其中，南亞持續受惠本業電子材料業績表現強勁，及業外轉投資南亞科、南電（8046）兩金雞，營運吞補丸，7日盤中受資金青睞，市場更期待南亞下半年業績表現。

南亞近期表示，第2季玻纖布（絲）、 銅箔、銅箔基板、ABF 載板等，出現前所未有的上、下游全面性供應緊缺，除使業界競相投入高階材料開發外，資源排擠效應也導致缺貨、漲價潮蔓延至中階與基本材料。南亞表示，除已具備全系列材料生產能力，可組合先進樹脂、高階玻纖布（絲）與銅箔，快速優化配方；且與日東紡合作成果發酵，高階材料已趕上同業、銷售比重也逐漸提高，各產品產線開動率近乎滿載。

AI帶動DRAM長期需求成長，南亞小金雞南亞科5日宣布，將今年資本支出由原訂520億元提高至697億元、調幅約34%，加速建置5A新廠；並規劃至自今年起至2029年，投入最高3,466億元，打造5A新廠，反映公司對DRAM需求具信心，市場也普遍認為，這波缺貨與漲價循環仍有望延續，南亞科營運前景樂觀，也將持續挹注包含南亞在內的台塑集團營運。

南亞科 南亞 股價

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