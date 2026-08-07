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48千金唯一跌停！勤誠上半年大賺逾2個股本 為何股價亮綠燈？

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

AI伺服器機殼大廠勤誠（8210）才剛繳出上半年賺逾2個股本、單季獲利創高的亮眼成績，7日股價卻遭遇賣壓，開盤不到5分鐘即重挫跌停1115元，跌破5日線，成為台股48千金中唯一跌停個股。

市場焦點落在勤誠7月營收表現。公司7月合併營收24.6億元，雖年增41.5%創同期新高，但較6月下滑24%，在高基期與高期待下引發沉重賣壓，盤中雖有買盤試圖打開跌停，仍不敵空頭緊追高掛綠燈。回顧近期走勢，勤誠5月12日衝上1590元歷史新高後震盪，7月30日低見942元、回調幅度達4成，8月6日最高攻上1265元站回短均線，未料7月營收月減訊息成為短線賣壓引爆點。

不過勤誠基本面依舊強勁。第2季營收78.21億元，季增10%、年增43.7%；稅後純益13.83億元，每股純益11.1元，雙雙改寫歷史單季新高。上半年營收149.28億元，年增55.5%；稅後純益27.18億元，每股純益21.83元，創歷年同期最佳。第2季伺服器機殼占比達99.7%，逾60%終端為大型資料中心，上半年美國市場占比達69%。

展望下半年，AI浪潮帶動資料中心擴建與通用型伺服器換機需求，勤誠已將產品線延伸至整機櫃層級並深化高階液冷設計。不過公司提醒，記憶體等關鍵物料出現漲價與供貨吃緊雜音，將動態調整生產應對。此外，勤誠董事會通過越南新廠建置，馬來西亞廠預計第4季試產，德州新廠規劃明年底啟用。

值得注意的是，勤誠雖然股價今日重挫，但法人籌碼並未全面轉弱。8月以來三大法人合計買超勤誠835張，其中投信買超918張、自營商買超74張，外資則賣超157張。市場後續將觀察法說會對AI伺服器需求、產能布局及下半年接單展望的說明，能否重新凝聚多方信心。

勤誠 跌停 千金

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