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被動元件還沒跌完？處置中的禾伸堂殺至跌停、多檔挫逾半根停板

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台股震盪示意圖。聯合報系資料照片 許正宏
台股震盪示意圖。聯合報系資料照片 許正宏

台股7日盤面多空激戰，先前因股價跌勢劇烈遭到二次處置的被動元件禾伸堂（3026），前幾日股價逐漸回溫，今日盤中再度不敵沉重賣壓直接殺至跌停板，下跌59元或9.95％報534元，市場關注的處置效應持續發酵。

在指標股跌停拖累下，被動元件族群今日全面走弱、災情慘重。龍頭國巨*（2327）與凱美（2375）、大毅（2478）等至午盤同步重挫逾6％，信昌電（6173）跌幅更擴大至8％以上，立隆電（2472）、勤凱（4760）、華新科（2492）等也有半根跌幅。

市場分析師指出，被動元件族群近期短線波動過大、籌碼凌亂，加上禾伸堂處置股分盤交易限制流動性，導致多殺多賣壓湧現，短線震盪劇烈，投資人須嚴控風險、保守觀望。

禾伸堂第二季單季稅後淨利繳出季增35％、年增逾1.7倍的亮眼成績單，上半年每股純益（EPS）達6.73元，獲利成長動能明顯超越營收增速，展現產品組合優化後的實質效益。展望後市，法人認為，短線籌碼沉澱與處置效應過後，其轉型AI高階電源核心元件商的長線成長動能仍扎實。

被動元件 禾伸堂 跌停 國巨 華新科 信昌電

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