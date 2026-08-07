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中磊7月業績優於預期 分析師估今年 EPS上看6.4元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

中磊（5388）7月營收月增9.7%、年增51.3%，優於市場預期；分析師指出，中磊客戶加速購入DRAM、eMMC模組，帶動營收月增且優於預期；後續出貨則視零組件來料狀況而定，預期8月營收持穩。

且展望第3季，受惠於終端網路技術升級，多樣換機潮持續發動，有線電視廠商為因應10GPON競爭，加大升級DOCSIS4.0力道，Cable Modem出貨量持續成長；企業級網通品牌商為因應企業內大增的AI應用流量，大量導入WiFi-7增加網路吞吐量；北美行動網路營運商利用自家毫米波頻段切入企業市場，毫米波5G FWA新專案放量出貨，推動新機出貨下，預估第3季營收210.5億元，季增2.1%，稅後淨利5.5億元，季增3%，每股獲利（EPS）1.8元。

分析師表示，展望中磊2026年營運，雖DRAM成本大幅上揚，但因主要客戶多為電信商與有線電視營運商，網通CPE是收取服務月費的基礎，不會因DRAM、NAND Flash成本上漲而失去需求，加上新規格高速產品如5G FWA、10G PON、DOCSIS4.0皆已搭載WiFi-7，以及企業級網通設備大量導入WiFi-7，進一步推升產品單價，估全年營收797.8億元，年增47.7% ，預估稅後淨利19.6億元，年增63.1%，EPS上看6.4元。

中磊 業績 分析師

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