胡連收購義大利線束廠 股價上漲慶祝

車用連接器廠胡連（6279）公告，通過義大利子公司Hu Lane Associate Europe S.r.l，取得義大利電子線束與電纜系統專業製造商80%股權之投資案，正式打入義大利超跑供應鏈，7日股價上漲慶祝，盤中上漲4.5元，暫收125元。

胡連董事長張子雄表示，這是胡連第一次取得一階供應商領導地位，積極拓展歐洲車用市場，此一投資案將斥資500多萬歐元，預期今年底前交割，營收與獲利可以全年併入，該義大利線束公司主要客戶是義大利超跑品牌。

胡連表示，本次交易企業價值基準為576萬歐元（最終價金將依合約基準日淨負債及營運資金進行調整）。此項策略性併購標誌著集團在深耕中國大陸市場之外，國際化戰略邁出關鍵一大步，大幅強化在歐洲市場的高端技術能量與客群覆蓋率。

此線束製造商成立於1983年，總部位於義大利，擁有兩座專屬現代化生產營運廠房，全線產品均通過 ISO 9001 國際品質認證並導入高度可追溯之條碼管理系統。創立初期即憑藉高規格品質滿足頂級跑車品牌法拉利的嚴格要求，深化車載與賽車領域實力。近年更將技術版圖成功擴展至高端重機、油電混合車、造船及土木工程機械等多元領域，其2025年營收為1,590萬歐元。

胡連表示，過去營收約有八成集中於中國大陸地區及自主品牌客戶。透過本次跨國併購，不僅能直接分散單一區域市場風險、提升國際市場營收比重，更可進行區域垂直與橫向產業整合，實現三大綜效，包括提升前端研發與客訴回應速度、跨足高端重機與頂級超跑供應鏈、技術升級與多元產業延伸。