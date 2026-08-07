聽新聞
0:00 / 0:00
遭關禁閉不怕！愛普股價強勢站回所有均線
IP與記憶體設計廠愛普*（6531）近期遭列入處制股後反轉，股價從低檔年線重返所有均線之上，儘管遭關禁閉今日仍成為記憶體股中最強勢的一檔，開高後午盤維持高檔，上漲6.44％或58元，暫報958元。
愛普*受惠於物聯網需求回溫及AI應用加速普及，產業後市展望強勁。公司旗下IoTRAM™、S-SiCap™（矽電容）與VHM™三大產品線齊頭並進，其中分離式矽電容（IPD）已順利進入量產並打入一線基板廠供應鏈，成為推升營運爆發的關鍵引擎。
法人分析，隨著AI與高效能運算（HPC）對先進封裝電源及訊號完整性的要求日益嚴苛，高階矽電容需求呈現跳躍式成長。愛普*憑藉技術先行優勢，加上中長期VHM™晶片堆疊技術蓄勢待發，預期未來幾年營收與獲利結構將持續優化、挑戰倍數成長，後市表現受市場期待。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。