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獲利超標、本季續旺 法人調升景碩獲利預估值及目標價
景碩（3189）第2季每股稅後純益（EPS）2.5元，優於市場預期，法人推估，第3季受惠漲價效應及產品組合優化，營收可望季增逾一成，毛利率持續攀升，帶動調升獲利預估值、評價及目標價。
投顧法人分析，景碩毛利率由第1季的21.1%提升至第2季的26.1%，大致符合預期，主因在於產能利用率上揚、產品組合優化、價格調漲，營業利益率13.4%，繳出超標成績單。
隨ABF載板、BT載板持續調漲價格，且產能利用率提升，法人預估，景碩第3季營收可望季增12.4%，毛利率在價格調漲及產品組合優化下，可望進一步提升至27.3%，獲利同步水漲船高。
受惠AI 伺服器與高效能運算對高階ABF載板需求激增，景碩通過額外196億元資本支出，較原本的80億元翻倍增加，主要用於K6廠的建設與廠房基礎設施。
法人指出，AI GPU、ASIC、CPU需求增加及T-glass 持續短缺，預期將帶動ABF載板供給緊張情勢將於2026年下半年加劇。景碩每月ABF產能預計將從目前4,000萬片提升至2027年的5,000萬片、2028年的6,500萬片、2029的8,000萬片。
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