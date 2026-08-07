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益登財報／第2季獲利大幅提升 EPS 1.92元
通路商益登（3048）公布第2季財報，獲利大幅提升，每股純益為1.92元，上半年每股純益為3.15元。
益登第2季受惠於AI伺服器、網通設備等市場需求強勁，業績寫下單季歷史新高，合併營收395.02億元，年增約45.6%，季增約17.9%，稅後淨利為5.19億元，季增57.2%、優於去年同期虧損局面，每股純益為1.92元。
益登上半年合併營收為730.04億元，與去年同期相比營收成長31%，稅後淨利為8.49億元，年增6.08倍，每股純益3.15元。
在營收獲利齊漲之外，益登處分部份持有的蜜望實（8043）股票，第2季已賣出4,500張，累積獲利約7.77億元。此次交易所實現收益，依國際會計準則，不列入當期每股純益，而是直接認列於股東權益。
展望未來，益登強調，該公司持續耕耘AI伺服器、資料中心、網通、物聯網、通訊、節能科技等應用領域，期望在健全的產品結構發展下，提升營運績效。
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