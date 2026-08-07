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告別重複性勞動！上銀、鈞興等搶吃人形機器人商機

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

人口老化與缺工問題持續加劇，已成為機器人產業成長的核心驅動力。隨著已開發國家扶養比自2001年以來持續攀升，加上年輕世代對重複性工作的接受度降低，企業對機器人的需求已由選擇性投資轉為剛性需求。

據法人分析，若從終端應用來看，服務業與建造／工程領域合計占比已接近五成，可望成為人形機器人最早實現商業化落地的兩大應用市場。

在技術發展方面，人形機器人將依成熟度逐步擴大應用，初期將優先導入生產製造及服務等場域較單純、任務較固定的應用，長期則可望進一步拓展至搬運、照護及工程等3D（Dirty、Dangerous、Dull），即骯髒、危險、辛苦等相關工作。

法人指出，美系四大廠正引領人形機器人商業化進程，率先布局汽車製造、物流搬運等應用場域。憑藉AI晶片、大型語言模型、模擬訓練平台及完整供應鏈優勢，美國在人形機器人發展上持續保持領先地位。

目前Tesla、Figure AI、Boston Dynamics及Apptronik已率先推動量產與企業導入，應用範圍聚焦於汽車製造、物流搬運及工業自動化等領域。隨著AI模型持續成熟、量產規模擴大，預期2026年起人形機器人商業化進程將明顯加速，並帶動相關供應鏈需求同步成長。

相關台廠方面，法人表示，上銀（2049）與Dexterity合作，由上銀提供完整8軸機械手臂，可應用於貨櫃裝卸、棧板堆疊及包裹分揀等非結構化作業場域。近期可望取得20至30台訂單，每台單價逾百萬元，預期將成為機器人產品線的新成長動能。

新代（7750）受惠中國工具機朝高階化、智慧化及國產化發展，新代憑藉價格、交期、客製化及在地服務等優勢，持續擴大市場版圖，中國控制器市占率已由約19%提升至25%，成長動能穩健。

鈞興-KY（4571）以工業機器人齒輪為主要成長動能，截至2026年5月，在手機器人齒輪訂單約1.8億元，已接近2025年全年相關營收規模，中、日系客戶需求持續增溫，公司預期2026年機器人齒輪相關營收可望年增逾20%，並積極布局人形機器人市場。

人形機器人 機器人 上銀

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