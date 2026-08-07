第3季營收展望僅持平 文曄盤中重摔跌停

通路大廠文曄（3036）於6日公布第2季財報，營收與獲利雙創歷史新高，但本季營收預估中位數則與上季大致持平，今日股價重挫，盤中遭打落跌停。

文曄表示，資料中心相關需求仍非常強勁，只是有出貨節奏影響，估計整體下半年相較於上半年，應當仍會有不錯的成長。

文曄第2季合併營收約為5,906.94億元，季增約二成，年增128％，稅後淨利歸屬母公司業主約97.13億元，季增39％，年增約243％，稅後每股純益為7.67元。

文曄上半年累計合併營收為1.085兆元，年增幅度約114％，稅後歸屬母公司業主淨利約167.22億元，年增202％，稅後每股純益約為12.98元。

展望第3季，基於1美元兌換32.2元新台幣的匯率假設基礎，文曄預估合併營收將介於5,720億至6,120億元之間，預估中位數約5,920億元，約季增0.2％、年增約80％，稅後歸屬母公司業主淨利預估中位數約101.7億元，年增約167％，稅後每股純益預估中位數約8.03元。