川湖漲停攻上11,110元！瑞銀喊上14,000元

川湖（2059）7日即以11,110元開盤跳空漲停鎖死，大漲1,010元。事實上，川湖受惠AI伺服器需求持續強勁，第2季獲利與毛利率同步改寫歷史新高。外資瑞銀證券出具最新個股報告，全面上修今、明、後年獲利預估，並將目標價由8,950元大升至14,000元，調幅56.4%，維持「買進」評等。

川湖第2季每股稅後盈餘（EPS）達74.38元，優於瑞銀及市場預期，毛利率攀升至87.4%，創歷史新高。瑞銀認為，主要受惠新舊產品出貨動能同步強勁，加上高階產品比重提升及產品複雜度增加，帶動毛利率明顯擴張。

瑞銀表示，川湖長期競爭優勢除來自AI伺服器需求持續升溫外，也建立於自主開發自動化與製造設備所帶來的低成本、高效率生產能力。隨著伺服器滑軌需求由單一機架擴展至更高複雜度架構，產品價值可望持續提升，且公司在AI伺服器生態系中的主導地位日益穩固，有望持續受惠新一代AI基礎設施建置。

此外，產能布局方面，瑞銀指出，川湖預計於2026年第3季提升美國廠產能，二廠則規劃於2027年下半年投產；今年上半年資本支出仍控制在營收約3%的水準。法人同步將川湖2025年至2028年營收年均複合成長率（CAGR）預估，由37%大幅上調至65%。

基於AI基礎設施建設需求持續擴張、產品單機價值提升及獲利能力優於預期，瑞銀將川湖2026年至2028年EPS預估分別調升66%、73%、75%，目標價由8,950元上調至14,000元，維持「買進」評等。