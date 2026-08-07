智慧製造大展8月19日登場 機器人題材發酵 上銀等大漲

Intelligent Asia 亞洲工業4.0暨智慧製造系列展即將於8月19日至8月22日開展，其中「台北國際自動化工業大展」及「台灣機器人與智慧自動化展」為最大的展出範圍，機器人概念股7日走勢強勁，上銀（2049）盤中大漲逾8%，大銀微系統（4576）上漲逾3%，達明（4585）、全球傳動（4540）漲逾6%，穎漢（4562）、鈞興-KY（4571）、高鋒（4510）上漲逾5%。

展覽共有8項主題展區，涵蓋工業自動化、機器人、雷射、物流、智慧模具、3D列印、冷鏈科技、流體傳動等領域。而「台北國際自動化工業大展」及「台灣機器人與智慧自動化展」展出範圍最大，亮點包含人形機器人、四足機器人、協作型機器人，以及無人載具系統，還有展出工業AI應用、工業電腦、能源解決方案、智慧工廠及關鍵零組件等。

輝達執行長黃仁勳先前形容，人形機器人是「數兆美元規模的經濟機會」，實體AI是下一波成長浪潮。輝達並推出Halos機器人安全平台，為人形機器人打造軟體、運算與安全基礎，以掌握底層平台。

機器人概念股今日在各族群中表現突出，上銀盤中大漲逾8%，大銀微系統上漲逾3%，全球傳動漲逾6%，穎漢、鈞興-KY、高鋒、新漢（8234）上漲逾5%，達明上漲逾4%。

上銀7月合併營收26.81億元，月增5%、年增33.9%，連續五個月年月雙增，改寫2022年8月以來新高。 累計前七月合併營收165.69億元、年增20.3%。

上銀董事長卓文恒表示，工具機下半年需求明顯比上半年好，半導體、基礎建設、自動化，以及AI伺服機櫃、散熱接頭等產業訂單最熱；晶圓機器人、晶圓移載平台需求則持續增加。目前上銀機器人產品占整體營收比重逐步拉升，2024年營收占比約7%、2025年達到10%，今年第1季已攀升至12%。