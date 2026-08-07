中華化7月營收雙增 法人看好下半年將加速出貨

中華化（1727）7月營收月增4.8%、年增32.4%，累計前七月營收年增21.3%；法人機構表示，中華化成長動能來自在半導體先進製程與特化品兩大高毛利核心動能催化，第五條電子級硫酸新線產能逐步開出與稼動率提升。

分析師表示，中華化第3季進行例行性年度歲修，因應客戶需求已先行生產備貨，出貨保持暢旺，在電子級硫酸拉貨力道強勁、以及中國硫酸價格上揚帶動國內產品售價順利傳導的保護，預期第3季將開始放量，第4季進一步加速增長。

電子級硫酸3月成功取得晶圓代工龍頭7奈米以下先進製程供應商認證，成為全球唯二能供應先進製程硫酸的廠商，打破外商壟斷。聯電、力積電與美光等客戶亦積極爭取產能。

分析師表示，2028年台灣半導體硫酸年需求量將翻倍至60萬噸，預期中華化在龍頭廠的市占率預計將達到48%~58%，在目前的產能規劃中，L4產線已通過先進製程認證並正常導入產線供貨，L5高規格產線年產能3萬噸，進行報備驗證；L2、L3產線預計下半年完工改裝，將優先供應非龍頭客戶；L6、L7、L8比照以L4規格複製以加速驗證，由傳統化學廠轉型為高階半導體濕式化學品與軍工特化品的本土核心供應商。