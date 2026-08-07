川湖毛利率87.42%勝輝達！跳空漲停創天價 南俊國際同步亮燈

AI伺服器滑軌族群大爆發！股后川湖（2059）挾第2季獲利、毛利率雙創新高，7日股價再度跳空攻上漲停11,110元，續刷歷史天價；南俊國際（6584）受惠AI導軌新案持續推進，同步亮燈漲停，市場聚焦滑軌供應鏈後市商機。

川湖第2季稅後純益70.88億元，季增103%、年增逾10倍，EPS達74.38元；上半年稅後純益105.73億元、EPS攀上110.96元，不僅創下同期新高，更已超越去年全年獲利。第2季毛利率攀升至87.42%，續創歷史新高，甚至高於大客戶輝達，凸顯高階滑軌產品的獲利優勢。

營收同步攀峰，川湖7月合併營收64.07億元，月增44.2%、年增3.5倍，連續刷新單月新高；前7月累計營收226.87億元，年增136.58%。市場預期，今日法說會將聚焦AI訂單能見度、產能擴充及海外布局。

因應需求快速成長，川湖正加速擴產。總經理林淑珍表示，美國休士頓廠預計第3季量產，可望挹注下半年營運；台灣二廠將於2027年中投產，旗下子公司川益三、四期擴產案預計今年底發包，公司也正評估赴歐洲設廠，進一步拓展高階滑軌市場。目前產品已涵蓋輝達GPU、各大平台CPU、Google TPU及儲存設備等應用。

另一家滑軌廠南俊國際近期新案進度同步加速，第2季已開始出貨Birch平台訂單，GB系列導軌出貨持續增加，並積極布局ASIC、Vera Rubin、儲存櫃及AMD雙寬機櫃等產品。其中，Vera Rubin導軌已有2家客戶展開驗證、1家接近完成測試；ASIC專案預計第3季開始出貨，AMD雙寬機櫃仍處於送樣階段，後續出貨時程仍將視客戶驗證及供應鏈進度而定。

受惠AI伺服器持續升級、雲端業者資本支出維持高檔，滑軌需求同步增溫。川湖6日盤中一度站上10,100元，成為台股史上第3檔萬元股，今日再攻上11,110元新天價；南俊國際也同步亮燈鎖住，顯示市場資金持續聚焦AI伺服器滑軌供應鏈的成長潛力。