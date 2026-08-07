和椿財報／上半年 EPS 1.92元 賺近去年全年92.31％水準

和椿（6215）6日公告第2季財報，第2季合併營收為9.02億元，季增16.70％、年增49.73％，雖受產品組合調整、新機種陸續進入設計打樣階段，以及投入年度調薪與研討會行銷推廣等造成營業費用增加，但合併稅前淨利為0.86億元，合併稅後淨利為0.65億元，稅後純益0.65億元，每股稅後純益（EPS）0.78元。

累計2026年上半年合併營收為16.75億元，合併稅前淨利為2.03億元，合併稅後淨利為1.59億元，稅後純益1.59億元，EPS1.92元，上半年EPS已賺近去年全年EPS2.08元的92.31％水準。受益於全球具身智慧（Embodied AI）需求強勁爆發，以及半導體晶圓代工、先進封裝、以及高階 AI 伺服器製造等相關供應鏈針對和椿旗下半導體後段製程關鍵自動化次系統（Subsystem）整合與設備需求增加，加上智慧搬運與智慧巡檢等相關功能型機器人的剛性需求帶動，營業毛利率、營業利益率、稅後歸屬於母公司淨利率分別為27.23％、11.10％、9.51％，皆較去年同期增加。

和椿進一步表示，面對高階智慧製造與傳統零售領域對廠內物流、重物搬運及產線自動化銜接強勁爆發的剛性需求，和椿成功將傳統驅動元件升級為高價值的具身智慧（Embodied AI）與機器人軟硬體整合服務；公司不僅全面導入高算力邊緣 AI 運算平台與先進 3D 視覺演算法，賦予功能型機器人高精度感知辨識、動態即時避障及多機車隊調度能力，更深化與全球服務型機器人龍頭普渡機器人（Pudu Robotics）及優必選（UBTECH）的跨國戰略聯盟，旗下涵蓋大型 AI 清潔機器人、自主導航四足巡檢機器人及 150kg 至 600kg 不同級別重負載 AMR，順利擴大場域滲透率，帶動旗下功能型 AMR 機器人相關產品近 2 年寫下業績暴增五倍的驚人曲線，2026 年上半年出貨量更逆勢創下年增 31.14％ 的優異成績，以實打實的營收展現商業化落地實力。

董事長張以昇表示：「和椿長期累積於半導體晶圓級與 SMT 高精密設備之『零失誤』嚴苛驗證標準，並將此優勢轉移至機器人模組與自動化次系統，構築出強大的競爭壁壘。在全球 Physical AI（物理 AI）與自動化浪潮重塑產業運作模式之際，今年上半年出貨量的強勁成長，充分驗證市場對和椿產品的高度肯定，第二季亮眼財報僅是公司邁入高成長期的新起點。展望下半年及未來發展，和椿將持續發揮『半導體高階次系統』與『AI 機器人』雙軌並進的綜效，持續深化半導體關鍵製程相關產業 AMR（自主移動機器人）的部署。我們不僅要站穩全球機器人商業化落地的最有利位置，為產業自動化帶來最具競爭力的關鍵突破，亦憑藉高技術門檻與在地化服務能力，進一步提升高毛利產品比重，維持強勁的營運成長動能，為股東與客戶創造長期永續的價值。」