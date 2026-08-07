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台橡第2季毛利率暴衝、獲利季增2.28倍 股價跳空漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台橡（2103）公布第2季財報，稅後純益達14.31億元，較第1季4.36億元大增9.95億元，季增228%，每股純益(EPS)1.73元。累計上半年稅後純益共18.67億元，年增613%，EPS 2.26元。受到財報亮眼激勵，台橡7日股價直接跳空漲停至25元，漲停排隊買單超過3.8萬張。

國際油價在第2季時維持高檔，當時台橡將報價機制由「季報價」調整為「月報價」，相關負責人表示，上游天然橡膠、合成橡膠、炭黑等大漲，加上能源、物流成本上升，導致成本全面墊高。

台橡執行長蔡偉強先前指出，伊朗封鎖荷莫茲海峽，推升國際油價大幅上漲，帶動丁二烯價格同步攀升。由於丁二烯價格大漲，使合成橡膠生產成本快速墊高，業者不得不調整報價以反映成本。

反映在台橡財報上，第2季獲利亮眼，毛利率跳升至21.15%，較上一季增加8.9個百分點，營益率也上升至15.25%，季增8.95個百分點，為2021年以來新高。第2季稅後純益達14.31億元，較第1季4.36億元大增9.95億元，季增228%，每股純益(EPS)1.73元。

由於第2季獲利大幅提高，累計上半年稅後純益共18.67 億元，年增613%，EPS 2.26元。台橡7月營收36.42億元，月減6.9%，但仍大幅年增32.5%。

台橡 漲停 毛利率

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