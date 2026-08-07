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京鼎獲利／7月營收21.6億元 創單月同期次高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

京鼎（3413）今日說明，自行結算 2026 年 07 月合併營收為新台幣 2,162,154 仟元，較上月減少12.01%，仍較去年同期增加 30.07%，創下歷史單月營收第二高紀錄。累計 2026 年 1 月至 7 月合併營收約為新台幣 14,023,292 仟元，較去年同期增加 19.50%，持續展現穩健成長動能。

SEMI 國際半導體產業協會於今年 7 月指出，在 AI 需求持續帶動下，2026 年全球半導體製造設備（WFE）市場規模預估將達 1,659 億美元，創下歷史新高。京鼎將憑藉全球製造布局與垂直整合能力，持續掌握 AI 驅動半導體設備市場成長所帶來的商機。

京鼎 營收 半導體

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