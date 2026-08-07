雲豹子公司…台普威能源啟動庫藏股 上半年每股純益3.6元

雲豹能源（6869）旗下儲能子公司台普威能源（7921）8月6日召開董事會，通過2026年第2季財務報告、盈餘分配案及庫藏股案。受惠海外儲能相關收入大幅成長，台普威上半年合併營收達新台幣11.09億元，稅後淨利1.45億元、年增102.9%，每股盈餘（EPS）為3.6元，整體獲利表現亮眼。

隨著海外儲能布局效益逐步顯現，台普威上半年毛利率由去年同期11%大幅提升至34%，創歷史新高；營業利益達2.12億元，年增93.7%，顯示海外業務成長已逐步轉化為實質獲利成果。

台普威總經理馮浩翔表示，今年上半年營運動能主要來自海外市場，其中日本市場營收達新台幣7.89億元，占整體營收逾七成。台普威近年積極拓展日本儲能市場，目前已有逾13座案場完成併網，2026年預計裝置容量達58MW／231MWh，除持續推進高壓案件外，亦擴展至低壓及特高壓儲能市場，逐步擴大當地建置規模及收入組合。

除日本市場外，台普威近期亦啟動澳洲市場布局，目前已掌握128MW／292MWh開發案量，預計於今、明兩年陸續完工。同時持續開發歐洲、北美等具成長潛力的海外市場，以台灣經驗建立跨國實績，推動海外事業成為未來營收與獲利的重要成長引擎。

在股東回饋方面，董事會通過2025年度盈餘分配案，每股擬配發現金股利2.53元，與股東共享營運成果。

同時，董事會亦決議自2026年8月6日至10月5日辦理庫藏股買回，預計買回普通股600張，買回價格區間為每股72元至120元；若股價低於買回價格區間下限，公司仍將持續執行買回。買回股份將轉讓予員工，藉此強化人才激勵與團隊向心力，並展現公司對長期營運發展及企業價值的信心。

展望下半年，台普威將持續推進日本及澳洲儲能專案，並積極布局AI資料中心（AIDC）等新興市場，延續「實績先行、由小到大」策略，逐步擴大應用規模，以自主EMS、系統整合及工程建置能力，掌握AIDC對穩定供電與能源管理的需求。