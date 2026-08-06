華邦記憶體事業毛利率衝七成

華邦（2344）昨（6）日公布第2季稅後純益243.17億元，創單季新高，季增1.4倍，遠優於去年同期虧損態勢，每股純益5.4元，賺逾半個股本。

華邦上季獲利亮眼，主要受惠記憶體需求暢旺，單季平均售價（ASP）翻倍，記憶體事業毛利率更衝上七成，改寫新猷。上半年每股純益7.65元，大幅超越去年全年獲利。

華邦結算，第2季合併營收598.43億元，季增56.4%，年增184.7%；毛利率66.2%，季增13個百分點，年增44個百分點；營益率48.4%，季增16個百分點，年增55個百分點；稅後純益243.17億元，季增1.4倍，並較去年同期轉盈，每股純益5.4元。上半年獲利344.35億元，每股純益7.65元。

華邦第2季若扣除子公司新唐等邏輯事業，記憶體事業營收高達517億元，季增72.8%，年增303.1%，記憶體業務維持滿載，單季毛利率高達70.3%，季增14個百分點，年增58個百分點。

華邦指出，第2季客製化記憶體（CMS）產品線營收占比53%，主要受益AI需求強勁驅動，混合平均售價季增約一倍，反映純平均售價上升及產品組合優化，其中，20奈米產品營收貢獻穩步提升，未來數季成長可期；Flash產品線占比33%，24奈米及32奈米SLC NAND營收貢獻顯著提升。

從應用來看，第2季通訊營收季增82%，動能最強勁，電腦營收也季增89%，主要來自企業端固態硬碟（SSD）需求加溫挹注。